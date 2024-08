Precipita in dirupo, muore in montagna sulla Maiella

Tragedia in montagna nel versante chietino della Maiella nella zona di Bocca di valle dove un uomo di una sessantina d'anni, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto dopo essere precipitato per almeno trenta metri e finito in un dirupo. Scattato l'allarme nella zona della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 con l'ausilio di un elicottero, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto.



