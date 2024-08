Investito da auto sulla statale 5, grave ciclista 50enne

Un cinquantenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 5, nei pressi del bivio tra Castelvecchio Subequo e Gagliano Aterno (L'Aquila). Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Sulmona l'uomo, in sella alla sua bici, sarebbe stato travolto da un Suv. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Il ciclista è stato trasferito prima in ambulanza al pronto soccorso di Sulmona, ma i medici, vista la gravità dei traumi riportati, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. La prognosi è riservata.





