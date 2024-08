Tua, per crisi idrica bagni per autisti in stazione Pescara

Dopo la denuncia del consigliere comunale Domenico Pettinari, sono arrivate questa mattina le precisazioni in merito all'utilizzo dei bagni da parte degli autisti della Tua in Piazza della Repubblica a Pescara, la societa unica di trasporto pubblico regionale precisa che "A causa della crisi idrica della zona centrale di Pescara che si sta verificando dalla metà di luglio scorso, la Tua si è immediatamente adoperata per garantire la continuità del servizio idrico sanitario prestato dai bagni all'interno del locale dell'azienda di Piazza della Repubblica. Nel merito, dopo aver scartato la possibilità di installare un apparato di autoclave nei locali Tua che non avrebbe garantito la quantità di acqua per tutto l'arco giornaliero, si è optato per offrire una doppia alternativa: bagni chimici a ridosso del locale Tua con serratura per uso esclusivo degli autisti e l'utilizzo gratuito dei bagni della stazione che sono presidiati costantemente (e puliti da apposito personale). Per i servizi suddetti si è proceduto alla sottoscrizione di una convenzione con la Soc Coopservice, affidataria della gestione bagni Rfi, dopo aver verificato l'efficienza dei servizi mediante sopralluoghi. La Tua - si legge nella nota - si scusa per il momentaneo disagio degli autisti, pur tuttavia rimarcando che si tratta di una situazione emergenziale temporanea, causata da fenomeni naturali che colpisce tutti i cittadini pescaresi, alla quale la Tua ha cercato di dare pronta risposta nel migliore dei modi possibili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA