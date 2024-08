Villalago, prevenzione incendi e bus navetta per turisti

Un servizio di bus navetta per raggiungere comodamente il lago dal centro del paese e una colonnina antincendio presso il lago di San Domenico. Sono i due interventi effettuati dall'amministrazione comunale di Villalago e dall'associazione Ambiente e/é Vita per lo sviluppo sostenibile del borgo lacustre. Posizionata nelle immediate vicinanze dell'area picnic nei pressi del lago di San Domenico, la colonnina antincendio rappresenta "un passo avanti verso la messa in sicurezza in caso di evento pirologico", spiegano dal Comune. Un intervento che segue la redazione del Piano A.I.B., i tagli selvicolturali e l'acquisto di un PK Nissan con modulo antincendio.

Da qualche giorno è disponibile il servizio di collegamento dal centro del paese al lago di San Domenico, che permette di ridurre il traffico veicolare sulla SR 479 ed evitare la sosta irregolare sulla strada che collega la Valle del Sagittario. "Un servizio di accompagnamento che si aggiunge a quelli già offerti ai turisti - afferma il primo cittadino di Villalago, Fernando Gatta - e che faciliterà tanto le visite quanto la valorizzazione del nostro meraviglioso centro storico".



