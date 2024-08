Perdonanza, via alla vendita dei biglietti degli spettacoli

E' iniziata questa mattina la vendita dei biglietti per gli eventi della 730/a edizione della Perdonanza Celestiniana. I luoghi degli spettacoli sono: il Teatro del Perdono di Collemaggio, la Scalinata di San Bernardino, il centro storico e Piazza Duomo. L'evento di apertura programmato il 23 agosto al Teatro del Perdono sarà fruibile con ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, con apertura dei varchi a partire dalle ore 19 sino alle ore 20.20. Per tutti gli altri appuntamenti, il prezzo dei biglietti varia da un massimo di 40 euro a un minimo di 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati nei punti vendita accreditati Ciaotickets oppure sul sito: www.ciaotickets.com.

Gli spettacoli programmati alla Scalinata di San Bernardino e al Teatro del Perdono di Collemaggio saranno organizzati con posti a sedere con la specifica di settore, fila e posto numerato.

Il concerto di Achille Lauro, il 26 agosto in piazza Duomo, sarà fruibile con posti in piedi.

All'ingresso degli spettacoli i biglietti potranno essere mostrati in formato cartaceo o su supporto elettronico. Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni di età. Le persone con disabilità dovranno effettuare la prenotazione in piattaforma o nei punti vendita accreditati Ciaotickets. Sarà riservata loro la possibilità di acquistare il tagliando con il solo costo di prevendita di 1 euro (1 euro anche per l'accompagnatore), fino ad esaurimento posti disponibili. Per ogni singola operazione sarà possibile acquistare un minimo e un massimo di due tagliandi (uno per lo spettatore e uno per l'accompagnatore).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA