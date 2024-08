'L'Aquila sotterranea', viaggio nelle viscere della città

Torna, a ridosso dei giorni di Perdonanza, l'appuntamento con 'L'Aquila sotterranea', un'iniziativa a cura dell'associazione culturale L'Aquila Young alla scoperta dei tesori nascosti del territorio.

Questa estate il format fa il bis aggiungendo 'L'Aquila panoramica', una gita immersiva per vedere la città da un'altra prospettiva. 'L'Aquila sotterranea' è il format che accompagna i visitatori in un viaggio nelle viscere della città e dintorni per scoprirne la storia e i misteri, rivivere i miti e leggende ancora presenti nell'immaginario collettivo.

Una città sotto la città: la visita nei sotterranei non è una visita convenzionale, ma una vera e propria esperienza a 360° attraverso passaggi segreti, caverne, acquedotti e sale riscoperte dai lavori di restauro degli ultimi anni.

Nello scorso weekend i primi due appuntamenti con una visita dedicata ai bambini e un'altra alle Catacombe di San Vittorino.

Sabato 17 (ore 11) si andrà alla Scoperta del Convento di Santa Chiara D'Aquili, nel pomeriggio invece debutterà nella programmazione 'L'Aquila Panoramica'. Domenica 18 agosto, ancora un doppio appuntamento: al mattino dedicato ai bambini con 'L'Aquila sotterranea Kids: la grotta di Juma', con Carla Ciccozzi, nel pomeriggio, nuova visita alle catacombe di San Vittorino con don Giorgio Haneiko.

Questo abbinamento si ripete ogni domenica sino al 1° settembre, mentre nei giorni feriali, ogni pomeriggio è previsto un appuntamento con 'L'Aquila sotterranea'. Sabato 24, ci sarà una visita alle Catacombe Superaequm e agli Ipogei di San Benedetto in Perillis (L'Aquila).

Info e prenotazioni: Welcome Aq - 379/1508492 o 0862/295927; Qui L'Aquila Infopoint - Fontana Luminosa - 0862/1910737.

www.laquilayoung.org.



