Dal borgo abruzzese di Opi cittadinanza onoraria a Milani

Il regista Riccardo Milani sarà cittadino onorario di Opi (L'Aquila), borgo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise dove ha girato, in parte, il suo "Un mondo a parte", film campione d'incassi. Il riconoscimento gli sarà conferito nel corso di un evento in programma venerdì 16 agosto dalle 18, in piazza del Monumento ai Caduti.

L'iniziativa è del Comune di Opi e dell'associazione Autonomie Locali Italiane (ALI), sezione abruzzese. Sarà l'occasione per un dibattito, a cui Milani prenderà parte, su "Il cinema per la valorizzazione dei luoghi". Parteciperanno il sindaco Antonio Di Santo, il direttore di Ali Abruzzo, nonché responsabile nazionale finanziario di Ali, Alessandro Paglia, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta, il direttore del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Sammarone, il consigliere regionale e coordinatore dei Borghi più belli d'Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco, e il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso.

Si ragionerà, sulla scorta del successo e dei temi posti dal film di Milani, sulle potenzialità di cinema e cultura per il rilancio dei territori delle aree interne e per il contrasto allo spopolamento.



