Chieti, lavori manutenzione straordinaria su strade provinciali

Sono iniziati in provincia di Chieti i lavori di messa in sicurezza lungo quattro strade provinciali del distretto manutentivo 1 "Ortonese" nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona, per un importo complessivo di circa 370.000 euro. Il primo intervento riguarda il rifacimento del manto stradale della rotatoria e del tratto in corrispondenza dello svincolo del casello A14 di Pescara Sud-Francavilla al Mare sulla SP 23 Ripa Teatina-Francavilla per un importo lavori di 85.000 euro.

L'altro intervento riguarda la SP 2 Tricalle-Francavilla dal bivio di San Silvestro per un tratto di 700 metri in direzione Francavilla, per un importo di 80.000 euro.

Nel comune di Ortona sono previsti invece due interventi, uno sulla SP 66 Ripari di Giobbe per 105.000 euro e sulla SP 50 Colombo in località Riccio Brecciara per 55.000 euro. Gli interventi di manutenzione riguardano il ripristino delle condizioni di sicurezza delle pavimentazioni stradali e della relativa segnaletica orizzontale, nonché dei sistemi di guard-rail. I lavori saranno realizzati tramite il quarto contratto attuativo dell'accordo quadro 2023-2026, sottoscritto per gli interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze con l'associazione temporanea d'imprese composta dalla capogruppo Marinelli Umberto srl e dalle mandanti Cogemar srl e Eurosignal srl, tutte di San Salvo.

"Continuiamo a investire risorse per la messa in sicurezza della viabilità provinciale, che ammonta a 1600 chilometri di strade. Questi lavori, attesi da anni, consentono di dare risposte concrete a Sindaci, cittadini e imprese grazie alla puntuale programmazione della nostra amministrazione - dicono il presidente della Provincia, Francesco Menna, e il consigliere delegato al distretto manutentivo 1 "Ortonese" Angelo Radica - Grazie agli uffici del settore Viabilità diretto dall'ingegnere Paola Campitelli e ai consiglieri per l'incessante attività operosa a beneficio della comunità, nonostante le esigue risorse che lo Stato assicura alle Province".



