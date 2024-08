Autisti senza bagni al terminal di Pescara, appello di Pettinari

"Insostenibile la situazione igienico sanitaria che gli autisti della Tua sono costretti a subire, ormai da troppo tempo, a causa della carenza idrica e della conseguente chiusura dei bagni a loro dedicati siti in piazza della Repubblica a Pescara". E' quanto dichiara, in una nota, Domenico Pettinari - presidente del Movimento Politico 'Pettinari per l'Abruzzo' e capogruppo in Comune di 'Cittadini per Pescara-Pettinari Sindaco' - insieme ad Alex Orlandi, segretario Regionale OR.S.A. Trasporti Autoferro Tpl, denunciando "lo stato di abbandono in cui versano gli autisti di Tua che, a seguito della chiusura dei servizi igienici, sono stati invitati a utilizzare, a titolo gratuito, i bagni della Stazione Ferroviaria Centrale che, loro malgrado, sono spesso molto sporchi, senza chiusura alle porte e dall'odore sgradevole o, in alternativa, dei bagni chimici per un tempo non definito".

"Le problematiche di tale situazione - prosegue la nota - rendono difficile la vita lavorativa degli autisti di TUA in quanto: i tempi a loro disposizione per espletare i bisogni fisiologici sono molto brevi; le condizioni igieniche dei bagni della Stazione Centrale sono scarse; la possibilità di lavarsi le mani si azzera con l'utilizzo dei bagni chimici; le tempistiche della permanenza di tale situazione sono sconosciute. Per risolvere definitivamente il problema basterebbe installare un'autoclave con relativo serbatoio all'interno dei bagni del personale TUA in Piazza della Repubblica".



