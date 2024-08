Premio Internazionale Silone, presentata la 27/a edizione

Il Centro studi Is di Pescina (L'Aquila), d'intesa con la Regione Abruzzo, ha presentato la 27/a edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone in sinergia con il primo 'Festival Siloniano', in programma dal 19 al 22 agosto prossimi. Verrà assegnato un riconoscimento alla carriera alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio.

"Un ricchissimo programma - ha dichiarato Mirko Zauri, sindaco e presidente del Centro Studi Is - che intende approfondire l'importanza delle figure femminili familiari, nella militanza politica e nell'opera letteraria, che hanno accompagnato il celebre scrittore per tutta la sua tormentata vita. Le quattro giornate saranno precedute da un inedito Festival, con la partecipazione di Massimo Ranieri, Giuliano Palma e Anna Oxa".

In programma convegni e approfondimenti sulle figure femminili nella vita dell'intellettuale, così come mostre tematiche che richiamano le donne nelle opere siloniane, a cura di Eugenia Tabellione "Da Flora a Silvia, le donne e l'amore". Inoltre le Città di Pescina e Procida sottoscriveranno un vero e proprio 'Patto d'Amicizia', dopo aver commemorato nel 2022 il 90/o anniversario della morte nel carcere fascista di Romolo Tranquilli, il fratello di Ignazio Silone. A seguire, la presentazione del libro di Silvia Grossi: 'L'Isola di Elsa', con l'autrice ed il giornalista Rai, Gianni Maritati; a seguire ci sarà il concerto di Anna Oxa.

Giovedì 22 agosto si concluderà la programmazione di questa edizione anche attraverso la presentazione del busto bronzeo di Ignazio Silone (collocato nella piazza a lui dedicata). Prevista anche premiazione con il riconoscimento assegnato alla carriera alla scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio con il suo romanzo 'L'Età Fragile' (Einaudi). Il Premio Internazionale Ignazio Silone, si concluderà in piazza Duomo alle ore 21.30 con lo spettacolo musicale da parte della cantante Kelly Joyce. Prevista la partecipazione di Rocco Papaleo. Modera Pompeo Di Nicola. Alla presentazione, in Consiglio regionale, anche l'assessore alla Cultura, Roberto Santangelo.



