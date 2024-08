Calcio: domenica 11 al via la stagione di Pescara e Pineto

Parte domani ufficialmente la stagione calcistica di Pescara e Pineto che si affronteranno in Coppa Italia nel derby in programma alle 21 allo stadio Adriatico. Questa mattina il tecnico pescarese Silvio Baldini ha presentato la gara di domani sera e parlato di mercato.

"Affronteremo questa partita e questo derby sperando di fare bene. Sono curioso anche perché ci portiamo avanti oggi più incertezze che certezze. Questo ha detto fino a oggi il precampionato. Devo dire che, però, ho a che fare con dei ragazzi stupendi e meravigliosi. Mi hanno dato il cuore e spero che domani sera ci possa essere tutt'altra partita rispetto a quanto visto nelle amichevoli. La formazione è già fatta. Spero che si riesca a far bene. Damiani? Se il giocatore non è qui non è colpa di nessuno in particolare, ma delle dinamiche del calcio. Se mi metto a pensare come un allenatore di calcio non dovrei allenare perché il mio entusiasmo sarebbe zero. Io, invece, sono un sognatore e guardo avanti perché vivo di emozioni. La mia parte emozionale mi ha portato a Pescara e, comunque andrà, potrò dire di aver vissuto una magia e sarò felice di essere stato qui".

"Dovrei essere pessimista sapendo che c'è una contestazione e come dicevo in questo momento più incertezze che certezze invece - ha dichiarato - io voglio essere ottimista e pensare ai miracoli".

Sul Pineto Baldini ha aggiunto: "Ha un bravo allenatore che fa giocare bene le squadre. Ha fatto bene a Campobasso ultimamente. L'ho seguito. È giovane, ma molto bravo".

Il Pescara domani sera giocherà con il 4-2-3-1 con Plizzàri; Staver Brosco, Pellacani, Moruzzi; Dagasso, Franchini; Bentivegna, Tunjov, Cangiano; Vergani.



