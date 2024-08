Ritiro del Napoli a Castel di Sangro, 100 mila presenze

Scendono i numeri ma resta l'entusiasmo per il Napoli di Antonio Conte. La squadra partenopea, che era arrivata lo scorso 25 luglio per il ritiro pre campionato, ha lasciato nel pomeriggio la cittadina abruzzese di Castel di Sangro dopo la doppia seduta di allenamento. Nei sedici giorni di ritiro, in centomila hanno raggiunto il capoluogo sangrino, per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli degli azzurri. Un numero più basso dello scorso anno, quando si erano registrate 140 mila presenze.

E' mancato l'effetto coppa anche se il sindaco, Angelo Caruso, si dice comunque soddisfatto.

"Abbiamo toccato le 20 mila presenze in alcune giornate, soprattutto nei week end. Il movimento si è visto e il mister è stato il vero trascinatore"- rimarca Caruso. Conte, la star del ritiro, ha conquistato i tifosi e si è concesso anche un pò di relax sulle montagne abruzzesi. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico, come confermano le forze dell'ordine, che non hanno dovuto faticare per gestire la folla. Dopo un avvio sottotono, le presenze significative si sono viste già lo scorso 28 luglio, con la prima amichevole. Confermato il sold out negli alberghi. "Non ci possiamo lamentare. Il Napoli non ha tradito le attese. Non abbiamo avuto camere vuote"- ha detto Giovanni Dellarmi, titolare di tre strutture ricettive a Castel di Sangro, la piccola Napoli,



