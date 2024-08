Comune di Teramo, 24 telecamere per controllo del territorio

Sette nuove unità di personale nella polizia locale del Comune di Teramo, a cui si aggiungono 24 nuove telecamere di sorveglianza. Prosegue l'attività di potenziamento dell'organico del corpo di Polizia locale, che oggi ha visto entrare in servizio ulteriori due unità. I due nuovi assunti vanno ad aggiungersi ai due agenti che avevano preso servizio la scorsa settimana e ai tre assunti a giugno.

"Avevamo assunto l'impegno di rafforzare l'organico del corpo di polizia locale e così abbiamo fatto, sia attraverso l'espletamento di un apposito concorso sia attraverso il ricorso ad altre graduatorie - ha detto il sindaco Gianguido D'Alberto - è stato poi disposto anche un bando di mobilità per un ufficiale e nel corso di questo mandato proseguiremo nel percorso di potenziamento del Corpo che per noi rappresenta una priorità. Un potenziamento che, con questi numeri, l'amministrazione non vedeva da decenni. Nonostante episodi di microcriminalità, comuni a tutte le città, Teramo è e resta comunque una città sicura. In ogni caso, l'Amministrazione non ha mai sottovalutato l'emergere di nuovi fenomeni, che richiedono un'attenzione costante, e il potenziamento dell'organico va proprio in questa direzione".

Sempre nell'ottica di garantire il controllo e la sicurezza del territorio l'ente ha installato 10 nuove telecamere OCR per la lettura delle targhe, mentre ulteriori 14 telecamere ad alta risoluzione sono in fase di installazione. "Oltre a potenziare l'organico con l'assunzione di nuovi agenti siamo impegnati a implementare il sistema di videosorveglianza - commenta l'assessore con delega alla Polizia locale Graziano Ciapanna, - Sempre in quest'ottica stiamo svecchiando il parco mezzi, tanto che abbiamo acquistato tre nuovi automezzi da mettere a disposizione del corpo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA