Provincia L'Aquila: 14 milioni a viabilità ed edilizia scuole

Oltre 14 milioni per finanziare interventi di viabilità ed edilizia scolastica su tutta la provincia dell'Aquila, opere che saranno appaltate entro la fine dell'anno, molte delle quali saranno riconsegnate entro il 2025.

È quanto stabilito dal Consiglio provinciale del capoluogo regionale con l'approvazione della terza nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) nel corso della seduta presieduta, da remoto dal presidente, Angelo Caruso, che è anche sindaco di Castel di Sangro, nonché vicepresidente nazionale Upi - Unione province d'Italia. "Esprimo particolare soddisfazione al termine di questa seduta del consiglio - dichiara Caruso - Abbiamo impegnato una consistente somma per investimenti importanti nel campo dell'edilizia scolastica e della viabilità che andranno ad interessare l'intero territorio". Commenta il consigliere Vincenzo Calvisi: "Una variazione importante condivisa da tutta la maggioranza. Tra gli interventi sono previsti importanti lavori sulle strade dell'area cratere, dell'Aquilano, e per questo voglio ringraziare i consiglieri Gabriella Sette e Daniele D'Angelo per l'impegno profuso. Si tratta di opere strategiche a lungo attese dai sindaci del territorio". "A questi fondi si aggiunge anche la delibera Cipess che abbiamo recepito e che stanzia 40 milioni per l'edilizia pubblica della provincia dell'Aquila. Basti citare Palazzo Quinzi all'Aquila, importantissima sede provinciale che sarà adibita a uffici, a cui si aggiunge un immobile in via Verdi, il Provveditorato della Repubblica in via Strinella e un'altra sede in via Trecco. Solo queste quattro opere cubano 40 milioni.

Davvero una risposta forte per la città in termini di ricostruzione", conclude Calvisi.



