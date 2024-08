Marcinelle: Roberti, tragedia ha segnato la nostra storia

"Una tragedia che ha segnato la nostra storia e quella dei tanti italiani che hanno sacrificato la propria vita lontano dalla patria". Così il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, in occasione del 68/o anniversario (8 agosto 1956) della tragedia mineraria di Marcinelle (Belgio) in cui persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani, tra questi sette molisani.

"Il loro sacrificio - le parole del governatore - ci ricorda l'importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti. È nostro dovere onorare la memoria di questi coraggiosi lavoratori che con il loro impegno e sacrificio hanno contribuito al progresso e al benessere delle nostre comunità. Il coraggio e la determinazione di lasciare le proprie terre e i propri cari per assicurare un futuro migliore alle proprie famiglie, continuano a essere un esempio per tutti noi. In quegli anni il riscatto sociale fu la motivazione degli enormi sacrifici di tanti nostri connazionali e corregionali. In memoria dei caduti di Marcinelle - termina Roberti - rinnoviamo il nostro impegno per la sicurezza sul lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori affinché tragedie come questa non si ripetano più".



