Lavori sulla linea Fs Terni-L'Aquila, circolazione sospesa

Anas e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) svolgeranno interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria che interesseranno la linea ferroviaria Terni-L'Aquila, e per consentire l'operatività dei cantieri, la circolazione dei treni sarà sospesa tra Terni e L'Aquila dalle ore 23.00 di venerdì 9 agosto alle 22.00 di domenica 25 agosto. L'intervento nello specifico - spiega una nota dell Gruppo Fs - è connesso ad un adeguamento della viabilità sulla Ss4 Salaria attraverso il rifacimento, da parte di Anas, del ponte ferroviario nel comune di Rieti (km 192+197).

L'interruzione della linea ferroviaria consente anche l'avanzamento dei lavori propedeutici per la nuova tecnologia Ertms (European Rail Transport Management System) che rappresenta il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni.

I treni del Regionale di Trenitalia subiranno cancellazioni tra le stazioni di Terni e L'Aquila. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia ha previsto corse bus. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.





