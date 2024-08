Giunta Abruzzo: ok a provvedimenti su frane ed erosioni

La Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato una serie di provvedimenti su frane e movimenti erosivi. Su proposta dell'assessore Umberto d'Annuntiis l'esecutivo ha licenziato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l'Università degli studi "G. d'Annunzio "di Chieti - Pescara, Dipartimento di Scienze psicologiche della Salute e del territorio. Si tratta di attività di studio e ricerca per la redazione di Linee guida e indirizzi operativi per l'analisi e la classificazione delle frane da crollo nel territorio regionale. Le risorse stanziate ammontano a complessivi €. 160.000,00. Un altro studio interesserà I movimenti franosi ed erosivi nel comune di Roccamontepiano (Ch)-località Pomaro. Anche qui verrà sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l'università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, centro di ateneo terra e mare. Siglata inoltre, una collaborazione tra la Regione Abruzzo e l'Università degli studi di L'Aquila Dipartimento di Ingegneria civile, edile, architettura e ambientale (DICEAA), per uno studio sulla costruzione di un quadro conoscitivo aggiornato in materia di pericolosità idraulica, afferente i corsi d'acqua del territorio regionale.



