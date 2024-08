Giunta Abruzzo: approvato calendario venatorio 2024-2025

La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta del vicepresidente con delega all'Agricoltura e all'Ambiente, Emanuele Imprudente, ha approvato il Calendario venatorio regionale 2024/2025: si aprirà il primo settembre e si chiuderà a fine gennaio. Nella stessa riunione, su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha licenziato l'Accordo di Programma art. 20 L. n. 67/1988 Regione Abruzzo - Adeguamento Antincendio dei presidi ospedalieri pubblici", redatto secondo la metodologia c.d. MEXA prevista da intesa Governo, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA