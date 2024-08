Costa dei Trabocchi Mob, ecco il progetto di valorizzazione

Indicazioni sulle Bike station e sui green hub, sul servizio bus & bike, info sulle linee bus, sulle stazioni ferroviarie e sui parcheggi di scambio e poi, indicazioni relative alla Rete ciclabile dei Trabocchi, strade secondarie a basso traffico veicolare, percorsi interpoderali, asfalto, strade bianche, aste fluviali, colline e vigneti, per oltre 300 chilometri e 15 percorsi: questo, in sintesi è Costa dei Trabocchi Mob, progetto di valorizzazione e sviluppo della mobilità nella Costa dei Trabocchi illustrato oggi a Pescara, alla presenza di Daniele D'Amario, sottosegretario della Giunta regionale d'Abruzzo con delega al Turismo e alla programmazione, Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi, Giuseppe Di Marco, amministrazione Legambiente Abruzzo, Silvia Tauro, presidente di Legambiente Abruzzo, e Alfonso Di Fonzo, presidente Polo Inoltra.

"Siamo alla quinta edizione di Trabocchi Mob - ha spiegato Silvia Tauro - con questo progetto che non si occupa solo di mobilità, ma anche di accessibilità, integrando servizi che garantiscono una fruizione inclusiva non solo delle spiagge, ma anche delle riserve sulla costa dei trabocchi e diventa quindi, forte della sua esperienza, progetto pilota per il MaaS (Mobility as a Service) ovvero il progetto attraverso cui la Regione Abruzzo riuscirà a portare avanti una vera fruizione del trasporto pubblico, integrandolo con il servizio di sharing offerto dai privati e mettendo a sistema l'offerta alternativa alla mobilità privata intesa come auto propria".

Di Vincenzo ha spiegato che "Trabocchi Mob 2024" è un progetto che unisce mobilità e accessibilità. "Noi lavoreremo su questo perché uno dei temi centrali è il miglioramento dei servizi. Uno dei temi delicati è l'aumento dei prezzi a parità di servizi, cosa che non può e non deve accadere, per cui lavoreremo come Gal sul marchio di qualità della Costa dei Trabocchi".

"Parliamo di un progetto ambizioso - ha aggiunto Alfonso Di Fonzo - ottenuto grazie a un grande gioco di squadra nato nell'ambito del contenitore di idee Trabocchi Mob ed estesosi nei territori limitrofi coinvolgendo altri player importanti quali Regione Abruzzo, i centri di Ricerca come Citrams, Cervas e Its Academy. Ha l'ambizione di trasformare l'intera mobilità regionale con l'integrazione di sistemi tecnologici di trasporto, sviluppando un nuovo modello di mobilità urbana ed extraurbana, legato all'esperienza di viaggio, sulla base delle indagini circa i comportamenti e le abitudini degli spostamenti dei viaggiatori, individuando il livello di benessere e gratificazione atteso e soddisfatto".

Nell'attuale edizione Trabocchi Mob sviluppa la sperimentazione di Maas4Abruzzo, come laboratorio pilota della progettazione finanziata dal Pnrr di due milioni e mezzo di euro.



