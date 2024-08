Chieti, servizio per benessere psicologico delle future mamme

Un ambulatorio per la salute mentale nel peripartum è stato istituito nell'ospedale di Chieti grazie a una sinergia tra la Clinica Ostetrico Ginecologica, diretta da Marco Liberati, e la Clinica Psichiatrica, diretta da Giovanni Martinotti. L'iniziativa è finalizzata a offrire adeguato supporto alle future e neo mamme che si trovano a vivere un momento carico di aspettative positive, gioiose, ma anche ad affrontare un necessario adattamento a stile di vita, organizzazione del quotidiano e vita di relazione che comportano la gravidanza prima e la maternità poi.

Per affrontare queste sollecitazioni occorre contare su una salute psichica solida, che va supportata, ove necessario, per scongiurare possibili rischi, quali depressione post parto, ansia, disturbi alimentari, psicosi puerperale, disturbo post traumatico da stress, problemi di relazione mamma-bambino.

"Si stima che una donna su 5 sviluppi forme di disagio psicologico nel periodo perinatale - sottolinea D'Antonio, ginecologo a Chieti ed esperto di medicina prenatale che ha fortemente sostenuto l'avvio di questo servizio - Risulta quindi importante, nell'ambito della prevenzione primaria, una valutazione di screening il cui scopo è identificare le situazioni a rischio, permettendo così un intervento terapeutico precoce laddove necessario".

Alle donne seguite a Chieti interessate a una visita sarà la stessa Clinica Ostetrica a richiedere l'appuntamento, ma possono farlo tutte le donne tramite il Cup, con impegnativa e versamento ticket. "Una valutazione è consigliabile a tutte le future mamme che avvertono cambiamenti nello stato d'animo durante la gravidanza o dopo il parto - precisa Martinotti -.

Possono infatti manifestarsi in forma patologica disturbi preesistenti e non riconosciuti, oppure insorgere sintomi e difficoltà proprio durante la gravidanza che interferiscono con l'adattamento alla maternità, con la cura del bambino e anche nei rapporti con famigliari e partner. Con questo ambulatorio aiutiamo le donne ad affrontare la maternità nella condizione psicologica migliore, affinché possano vivere in serenità e pienezza un'esperienza di straordinaria ricchezza". L'ambulatorio è operativo il lunedì dalle ore 15.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00 nella Clinica Ostetrica, dove a prendersi cura delle donne sono la ginecologa Francesca Di Sebastiano e lo psichiatra Mauro Pettorruso.

Maggiori informazioni possono essere richieste inviando una mail al seguente indirizzo: ambulatorioperipartum@asl2abruzzo.it .





Riproduzione riservata © Copyright ANSA