Carenza di medici, l'Asrem si rivolge a quelli in pensione

La cronica carenza di personale medico negli ospedali molisani non trova soluzioni, nonostante i numerosi concorsi indetti dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato di figure professionali. Un nuovo tentativo da parte dell'Asrem riguarda la ricerca di specialisti in Anestesia e Rianimazione. In questo caso l'Avviso, per il conferimento di incarichi libero-professionali, è esteso anche a medici in pensione. Il provvedimento è stato emesso "verificata l'impossibilità oggettiva per l'Amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per far fronte alla gravissima carenza di personale specializzato nella disciplina" e "considerata l'assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio".



