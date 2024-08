Zero, Tozzi e i Pooh, De Amicis svela il palco della Perdonanza

Sarà il "Canto della rinascita tra cielo e terra", ideato dal maestro Leonardo De Amicis e scritto con Paolo Logli, ad accompagnare anche quest'anno l'accensione del braciere della 730/a Perdonanza celestiniana, in programma all'Aquila dal 23 al 30 agosto.

Il programma laico dell'evento è stato svelato questa mattina dallo stesso De Amicis, direttore artistico, insieme al sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, e al vicesindaco Raffaele Daniele.

La serata di apertura, venerdì 23 agosto al Teatro del Perdono - il palco allestito nel piazzale della Basilica di Collemaggio (ore 21.30) - vedrà il contributo di vari musicisti tra cui The Kolors, Malika Ayane, Colapesce-Di Martino, Tiromancino, il tenore Gianluca Terranova, con il grande ritorno di Renato Zero, tutti accompagnati dall'Orchestra sinfonica del Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila, oltre che da un grande coro formato da alcune delle più importanti compagini del territorio.

La conduzione sarà affidata a Lorena Bianchetti, con direzione musicale dello stesso De Amicis e letture a cura di Ambra Angiolini e Luca Violini.

Sabato 24 agosto la scalinata di San Bernardino ospiterà il Gran Galà delle Stelle con Eleonora Abbagnato, quest'anno in coppia con Michele Satriano, primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma. Sul palco anche Rachele Buriassi ed Esnel Ramos, étoile del Grands Ballettes Canadiens, Yana Salenko e Marian Walter, Principal Dancer Opera di Berlino, Maia Makhateli e Victor Caixeta, Principal Dancer Dutch National Ballet.

Domenica 25 sarà la volta di 'L'Aquila suona' che raccoglie l'eredità della vecchia 'Isola sonante', con performance e concerti in piazze e vicoli del centro.

Lunedì 26 a dividersi il palco in piazza Duomo Achille Lauro e Rose Villain.

Martedì 27 Umberto Tozzi porterà a Collemaggio il suo 'Ultima Notte Rosa - The Final Tour'.

Giovedì 29 sarà la volta di Ezio Greggio a San Bernardino con il suo one-man-show che racconta i suoi 40 anni in tv.

Chiusura venerdì 30 agosto con l'annunciato e attesissimo concerto dei Pooh a Collemaggio.



