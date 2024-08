Sicurezza a Pescara, il presidente Cna 'imprese preoccupate'

"Gli imprenditori pescaresi sono molto preoccupati dal clima che in questo momento si respira in città in tema di sicurezza": è quanto afferma, in una nota, il presidente della CNA Artigiani Imprenditori d'Italia provinciale, Cristian Odoardi, in un appello lanciato alle istituzioni all'indomani dell'ennesimo episodio di cronaca avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro, con un accoltellamento che solo per caso non ha avuto conseguenze più drammatiche.

"Occorre rifuggire da uno stucchevole schema propagandistico, che purtroppo investe spesso le forze politiche. Uno schema che, a seconda della casacca indossata in quel momento, che si stia all'opposizione oppure al governo, descrive una città come in preda al caos o supersicura - dichiara Odoardi secondo il quale - il tema deve essere affrontato per quello che è, come tutti lo vedono e lo percepiscono. E come soprattutto viene amplificato nel clou della stagione estiva dal gran numero di presenze che dovrebbe trovare misure di controllo adeguate".

"Commercianti e artigiani - conclude Odoardi - sono spesso i più vulnerabili, esposti come sono a episodi di violenza: per questo, serve da parte delle diverse istituzioni in campo, e per i diversi ruoli che ricoprono, spiegare quali sono le misure in corso e quali nuove saranno adottate per rafforzare un meccanismo di fiducia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA