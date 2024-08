Meraviglie a portata di mano in scena sulla Piana di Navelli

Entra nel vivo, sulla Piana di Navelli, in provincia dell'Aquila, 'Meraviglie a portata di mano', il cartellone che fino al 7 settembre prevede concerti e spettacoli, gare di orienteering, degustazioni enogastronomiche, incontri, mostre e visite guidate.

Sono ben 26 gli appuntamenti in programma in altrettanti luoghi straordinari e spesso sconosciuti agli stessi abruzzesi, per un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le 'Meraviglie a portata di mano' offerte dai borghi della zona.

"Meraviglie a portata di mano" è un progetto finanziato con i fondi Restart e che vede come Comune capofila Navelli, in partnership con Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia, Castelvecchio Calvisio, Collepietro e San Benedetto in Perillis.

Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti "Bonaventura Barattelli", la Fondazione Sarra e la Fondazione Carispaq. Gli appuntamenti di questa settimana partono domani, mercoledì 7 agosto, a Bominaco dove, nella Chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 21.30, è in programma Nimituare, Miniature e intrecci sonori per voci e corde. Giovedì 8 agosto a Civitaretenga, nell'ex Convento di Sant'Antonio da Padova alle ore 21.30 sarà invece la volta di Crazy Violin, a cura della Società aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli".

Sabato 10 agosto dalle ore 16 alle ore 23 a Castelvecchio Calvisio è in programma un convegno e una rievocazione storica per le vie del borgo con mercatini e cena medievali.



