Medico del 118 solo dieci giorni ad agosto in Alto Sangro

Medico del 118 presente solo dieci giorni nel mese di agosto. E' la situazione che denuncia la Cgil, pronta a ricorrere al Prefetto. Secondo il sindacato "è proprio nel mese di agosto che si fruisce in massa delle ferie estive e che, di conseguenza, nell'Alto Sangro si ha la massima affluenza turistica. Tale situazione è, pertanto, insostenibile, assumendo, in questo periodo dell'anno, caratteri di vera e propria emergenza che impongono provvedimenti urgenti per garantire prestazioni omogenee e continue su tutto il territorio della Provincia dell'Aquila. E ciò, anche e soprattutto, in termini di tempestività dell'intervento sull'urgenza in un'area molto distante dal primo presidio ospedaliero utile". "Facciamo, quindi, appello ai sindaci dei Comuni dell'Alto Sangro e a tutti i rappresentanti istituzionali, affinché facciano sentire la loro voce, con la richiesta di convocazione urgente del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL 1 Abruzzo per affrontare le gravi carenze di servizi sanitari dei nostri territori"- conclude la Cgil.





