Fermo estivo per la Marelli, stop cassa integrazione

E' partito il periodo di fermo estivo allo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona che andrà avanti fino al prossimo 18 agosto. La relativa pausa di produzione sancisce lo stop del ciclo di cassa integrazione che va avanti da circa due mesi, a causa dei rallentamenti che si sono registrati nell'ex Sevel di Atessa, a cui la fabbrica è collegata per l'80 per cento di produzione. Durante il fermo, in azienda ruotano gli operai della manutenzione, con le condizioni concordate recentemente tra i vertici dello stabilimento e i sindacati, per assicurare il minimo sindacali in termini di produzione. Si ripartirà a pieno regime il prossimo 19 agosto con il contratto di solidarietà che durerà un anno, fino al primo agosto 2025. "Ci siamo quindi lasciati alle spalle la cassa integrazione. Dal 19 si applicherà la riduzione lavorativa del 45 per cento con il mantenimento del bagaglio contributivo" ricordano le organizzazioni sindacali.



