Crisi idrica, commissario Ortona chiede incontro urgente a Sasi

Il commissario straordinario del Comune di Ortona, Gianluca Braga, con due lettere indirizzate all'ente gestore Sasi lo scorso 31 luglio e il 1 agosto, ha chiesto un incontro urgente con un referente della società per studiare iniziative urgenti per fronteggiare la crisi idrica che ha particolarmente colpito alcune porzioni del territorio. Nelle contrade Cappellini, San Pietro, Morrecine, Alboreto, Tamarete, Cocullo e San Donato di Ortona la situazione è oltre il limite della tollerabilità, con l'acqua disponibile solo poche ore nell'arco della giornata e in quantità assai limitata, al punto da rendere necessario l'approvvigionamento tramite il servizio sostitutivo di autobotti che peraltro la Sasi riesce a garantire con crescente difficoltà. In alcuni casi, inoltre, la fornitura con autobotte non può essere attivata per mancanza di un idoneo sistema di accumulo.

Una situazione di estremo disagio, che mette a rischio i servizi essenziali e penalizza la parte di popolazione più fragile. Il commissario Braga ha dunque chiesto un incontro urgente alla Sasi "per poter affrontare in maniera sinergica una situazione diventa emergenziale". In attesa, è stato chiesto di intensificare la fornitura sostitutiva con autobotti anche con cadenza quotidiana. A questo proposito l'amministrazione ha offerto la disponibilità del personale volontario del Cnab-protezione civile per supportare il servizio fornito dal gestore con un'autobotte della capienza di mille litri, utilizzabile in situazioni eccezionali per casi particolarmente disagiati e urgenti che dovranno, comunque, essere segnalati al numero verde della Sasi 800.99.51.01 .



