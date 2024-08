A Chieti gran galà dedicato a Mogol e tappa del "Tenco ascolta"

Un gran galà dedicato a Mogol, il 19 agosto, e "il Tenco ascolta" il 20 agosto, sono due eventi di qualità dell'estate a Chieti, entrambi in programma in piazza San Giustino, presentati questa mattina dal vicesindaco, Paolo De Cesare, e da Angelo Valori che nella serata dedicata a Mogol sarà sul palco per dirigere la Medit Orchestra. Protagonisti dell'evento che, ha spiegato Valori, "ha la particolarità di essere una produzione che nasce per Chieti, non uno spettacolo in tournée, non una replica di uno spettacolo pensato e visto altrove, ma vede la vita qui a Chieti" saranno, oltre allo stesso Valori, Carlotta Scarlatto, docente del Centro Europeo Tuscolano, la scuola creata da Mogol in Umbria "per dare valore e dignità culturale alla canzone come forma di arte", il pianista Giuseppe Barbera, il cantante Giammarco Carroccia e il poeta scrittore Davide Rondoni che dialogherà con Mogol sull'importanza poetica dei testi delle canzoni.

"La presenza di Mogol ci inorgoglisce molto - ha detto De Cesare - perché è il più grande autore della musica italiana, a lui mi legano anche un grande affetto, una grande stima e una grande amicizia, siamo contenti di poterlo avere a Chieti anche perché apre a un progetto molto ambizioso che riguarda la città e che potrà renderla protagonista".

Per quanto riguarda "il Tenco Ascolta", tappa del percorso che porta al Premio Tenco di Sanremo, dedicato alla selezione dei giovani talenti italiani della canzone d'autore, la serata sarà aperta dall'esibizione di tre gruppi, quindi presentazione del libro "Musica e Parole" di Paolo Talanca che dialogherà con il direttore artistico del Premio Tenco, Sergio Sacchi, nell'occasione si parlerà anche dei 50 anni del Premio Tenco.

Chiuderà la serata il concerto del cantautore romano Pierluigi Siciliani in arte Piji. "In queste due serate ci sono due visioni della canzone molto diverse tra loro - ha detto Valori - ma che messe insieme rappresentano di fatto la storia della canzone di qualità in Italia".

Per entrambi gli eventi l'ingresso è libero.



