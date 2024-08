Un fulmine ha innescato un vasto incendio, nel pomeriggio di oggi, sul Monte Genzana, in località Pettorano sul Gizio, non molto distante dal monte Playa. Il rogo è stato segnalato dai residenti della zona che hanno notato una colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e dell'Aquila e sono state allertate le squadre di protezione civile per contenere le fiamme.



