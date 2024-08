Area Risulta Pescara: Pettinari, si perderanno tanti posti auto

Sulle aree di risulta di Pescara e sui lavori interviene il consigliere comunale della Lista Pettinari Sindaco Domenico Pettinari che questa mattina nel corso di una conferenza stampa proprio nell'area della ex stazione ferroviaria di Pescara ha rivelato che "c'è una scoperta clamorosa che abbiamo fatto leggendo il progetto di fattibilità e tecnico-economico dell'area di risulta. Con il primo lotto dei lavori si prevedono degli attuali 1300 posti del lato sud rimarranno solo 320 posti e quindi non è un problema di oggi ma di sempre perché ci saranno solo poco più 300 posti invece di 1300 perché ci viene detto che con i fondi a disposizione si riescono a garantire solo 320 posti che con eventuali ulteriori possibili fondi potrebbero diventare 800. Ma non saranno mai gli attuali 1300. Per il secondo lotto di lavori che devono ancora partire si prevedono 1900 posti invece degli attuali 2329 e quindi ci sarà una perdita di parcheggi e posti auto rilevante sia oggi che domani al termine dei lavori. Questa cosa viene giustificata con un aumento dei costi e così tante persone sceglieranno di andare a fare spese nei centri commerciali invece che a Pescara dove troveranno tanti posti auto e gratuiti. Quindi i commercianti che sono sul piede di guerra per la situazione lavori e parcheggi quando consoceranno questi numeri che noi oggi stiamo divulgando saranno ancora più arrabbiati. Per non parlare - prosegue Pettinari - del parco verde con una zona di 13 ettari che sembrerebbe essere a verde solo per 4, 6 ettari. Noi per queste cose bocciamo l'area di risulta che doveva essere un'area attrattiva per la città con un grande parco verde e tanti parcheggi".



