Vasto incendio nel Pescarese, fiamme minacciano case a Rosciano

I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio nelle campagne a valle del centro abitato di Rosciano (Pescara). Sul posto stanno operando sei squadre, con l'ausilio di due elicotteri. A bruciare, in un'area estesa e impervia, sono sterpaglie e boscaglia. Si attende l'arrivo di un canadair. Sul posto, per monitorare l'evolversi della situazione, il sindaco Simone Palozzo. Le fiamme, riferisce il primo cittadino, hanno distrutto una casa attualmente disabitata e hanno lambito altre abitazioni, ma il peggio è stato al momento scongiurato.

Il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile per la giornata odierna ha diramato un bollettino che prevede rischio incendi medio, cioè codice 'arancione', per le province di Chieti e Pescara.



