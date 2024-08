Rogo sterpaglie vicino A25, chiuso tratto fra Pescina e Cocullo

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato, nel pomeriggio, tra Pescina e Cocullo, ai margini dell'autostrada A25. Code e dei rallentamenti si stanno registrando a causa della colonna di fumo che si è sviluppata intorno alla tratta autostradale. Strada dei Parchi, visti i disagi per il traffico, ha disposto l'uscita obbligatoria a Pescina per gli automobilisti diretti a Pescara e a Cocullo per quelli diretti a Roma. Sul posto si trovano i Vigili del fuoco di Sulmona e di Avezzano che stanno cercando di circoscrivere le fiamme, operazione complicata dal forte vento. Problemi si registrano anche per la circolazione ferroviaria.



