Lanciano, il Mastrogiurato 2024 è il giudice Gargarella

Sarà il giudice lancianese Giuseppe Romano Gargarella, 61 anni, consigliere alla Corte d'Appello dell'Aquila, sezione penale, a impersonare il Mastrogiurato 2024, manifestazione giunta alla 42/a edizione.

L'annuncio è stato fatto oggi in municipio dalla vicepresidente dell'associazione il Mastrogiurato, Massimina Spinelli, presente, insieme allo stesso Gargarella che succede a Donato Di Campli, il sindaco Filippo Paolini e l'assessore alla Cultura Danilo Ranieri.

"Sono veramente contento per questa nomina - ha detto Gargarella - Il luogo di nascita è qualcosa che ti porti dentro e io sono lancianese. Posso aver vissuto altrove, ma questa sorpresa mi ha fatto immensamente piacere. Lanciano ha un'importante tradizione giuridica, con la prima Corte d'Appello e l'attuale Corte d'Assise, ma già la figura del Mastrogiurato risale al 1304 e dunque è una tradizione storica effettiva, non un mero evento culturale. La città ha sempre svolto un ruolo centrale e di grande attrazione sia giuridica sia economica con le sue famosissime fiere medievali e ancora oggi c'è la Fiera nazionale dell'agricoltura. La manifestazione storica è stata ben realizzata e ha preso importanza a livello nazionale e internazionale. Sono orgoglioso di farne parte. Ricordo che avevo 18 anni quando vidi la prima sfilata e sono rimasto a bocca aperta per la bellezza".

La manifestazione del Mastrogiurato, la prima nata in Abruzzo, ricorda il personaggio storico di diritto, con poteri civili e penali, che sovrintendeva le fiere medievali lancianesi dove arrivavano mercanti dall'Oriente, dal bacino Mediterraneo, dalla costa Dalmata e da Venezia. Il suo ruolo, istituito da Carlo II D'Angiò, era vigilare sulla regolarità dei mercati e controllare che non venissero falsificati pesi e misure. La 42/a rievocazione si svolgerà domenica 1 settembre con l'investitura ufficiale e annesso giuramento di Gargarella, presenti 600 figuranti in costume d'epoca e delegazioni da Italia, Ungheria, Slovenia, Portogallo e Germania.

La settimana medievale aprirà il 28 agosto con la Tenzone dei quartieri. Il parco Villa delle Rose ospiterà il villaggio medievale e il mercato internazionale. "Un evento - chiude il presidente Mario La Farciola - che rappresenta anche un'importante occasione di scambio culturale con le delegazioni europee".



