Incendio boschivo a Pescina, chiusa A25 fra Celano e Cocullo

È stato chiuso, su entrambi i lati di marcia, il tratto autostradale dell'A25 tra Celano e Cocullo (L'Aquila), a causa di un vasto incendio boschivo divampato, nel pomeriggio, tra Pescina e Ortona dei Marsi, in località Filanda.

Decine gli ettari di bosco già andati in fumo. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco arrivati da Sulmona, L'Aquila e Avezzano, oltre a squadre di protezione civile, impegnate nelle operazioni per contenere le fiamme. Si sono alzati in volo anche un elicottero regionale e un canadair. "C'è molto vento e la situazione è complicata" ha dichiarato Mauro Casinghini, direttore del Dipartimento regionale di Protezione civile.

Probabile presidio in nottata.



