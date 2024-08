Domato l'incendio nelle campagne di Rosciano, 15 ettari in fumo

È stato domato l'incendio che si era sviluppato nel primo pomeriggio a Rosciano (Pescara), in un'area di campagna di circa 15 ettari a valle del centro abitato. Ora sono in corso le attività di bonifica. Sul posto, per diverse ore, hanno operato i Vigili del Fuoco, intervenuti con numerose squadre, oltre a due elicotteri e un canadair. Il rogo ha distrutto un'abitazione usata come casa di villeggiatura - l'edificio al momento non era abitato - e lambito un'altra villa. Ha costantemente monitorato l'evolversi della situazione il sindaco Simone Palozzo. Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Penne. Accertamenti in corso sulle cause.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA