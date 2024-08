Domato incendio a Pescina, riaperta A25, disposta la bonifica

È stato domato in serata il vasto incendio boschivo divampato, nel pomeriggio, nell'area marsicana tra Pescina e Ortona dei Marsi, in località Filanda. Tredici squadre dei vigili del fuoco e decine di volontari di protezione civile sono stati impegnati sul fronte per spegnere le fiamme.

Nel corso delle operazioni sono stati impiegati anche un elicottero regionale e un canadair messo a disposizione dalla flotta dello Stato. Sono partite le operazioni di bonifica che proseguiranno domani, mentre per tutta la notte l'area sarà monitorata con il presidio di protezione civile. Pesanti ripercussioni sul fronte del traffico veicolare e ferroviario.

L'autostrada A25 fra Celano e Cocullo, chiusa in entrambe le direzioni prima nel tratto Cocullo-Pescina e poi in quello Cocullo-Celano, è stata riaperta poco prima delle 20.



