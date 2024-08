Vasto incendio tra Pescara e Montesilvano, vigili in azione

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nella zona collinare tra Pescara e Montesilvano, a valle della residenza Oasi dello spirito. A bruciare, in un'area piuttosto estesa, sono principalmente sterpaglie. In azione i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, intervenuti anche con un elicottero, che sta effettuando dei lanci. In zona ci sono alcune abitazioni, ma al momento le fiamme non minacciano gli edifici.

Alcuni residenti della zona, soprattutto a causa del fumo, hanno preferito allontanarsi dalle case in via precauzionale.

Chiusa, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, la strada provinciale che collega Pescara Colli a Montesilvano Colle. A complicare le operazioni di spegnimento ci sono il forte vento e le temperature elevate che superano i 35 gradi.

Incendi sono in corso anche in altre zone della regione. In particolare, roghi vicino agli edifici ed abitazioni fatte evacuare si registrano a Teramo, in contrada Carapollo, e a Ortona, in diverse località.

Il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile per oggi aveva diramato un bollettino per rischio incendi "medio", cioè codice "arancione", per tutte e quattro le province della regione.



