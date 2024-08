Sindaco L'Aquila, profondamente grati al cardinale Petrocchi

"Affetto. Questo è il sentimento principale che provo ora, apprendendo che il cardinale Giuseppe Petrocchi, termina il suo ministero nella nostra città".

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ringrazia così l'arcivescovo uscente nel giorno in cui papa Francesco ha nominato monsignor Antonio D'Angelo, già arcivescovo coadiutore, alla guida della diocesi. Una decisione arrivata, su richiesta dello stesso Petrocchi, in anticipo rispetto al previsto per poter consentire a D'Angelo di poter coordinare con la massima efficacia l'organizzazione religiosa della Perdonanza 2024.

"Affetto - sottolinea Biondi - Lo stesso che lui ha ininterrottamente manifestato nei confronti della comunità aquilana durante gli undici anni al timone della chiesa del capoluogo abruzzese. A nome della municipalità e, ritenendo di interpretare il pensiero degli aquilani, di tutta la città rivolgo a lui un saluto dal profondo del cuore e un sentito ringraziamento per tutte le energie che ha speso a vantaggio della popolazione".

"Grazie per aver dimostrato da subito un'enorme sensibilità, andando a rendere omaggio alle vittime del terremoto del 2009 poche ore dopo il suo insediamento ufficiale nel 2013 - aggiunge il primo cittadino - Grazie per aver invitato e favorito la presenza all'Aquila di Papa Francesco per aprire la Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio in occasione della Perdonanza 2022, diventata storica proprio per la straordinaria partecipazione del Pontefice".

"I più sentiti auguri al Cardinale Petrocchi - si legge ancora nel messaggio del sindaco - da oggi Arcivescovo emerito del territorio aquilano, per un futuro radioso, consapevole che porterà sempre la nostra comunità nel suo cuore e certo che comunque non farà mancare il suo apporto per la preparazione della Chiesa e della città dell'Aquila in vista del Giubileo del 2025. Sarà un piacere essere ancora con lui il prossimo 28 agosto, visto che presiederà il rito dell'apertura della Porta Santa". Auguri che raggiungono anche il nuovo arcivescovo: "Formulo le più fervide felicitazioni - sottolinea il primo cittadino - a monsignor D'Angelo, di cui abbiamo apprezzato le doti pastorali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA