Mazzocchetti presenta il Lotus Fest di Loreto Aprutino

Saranno il cabaret di Martufello e la voce di Crytical a inaugurare, venerdì 9 agosto, il Locus Fest di Loreto Aprutino (Pescara). La rassegna, organizzata dalla Pro Loco Aprutina, ha quest'anno la direzione artistica del tenore pescarese Piero Mazzocchetti.

Il Locus Fest sarà di scena per tre serate, fino all'11 agosto, che saranno ospitate in Piazza Garibaldi (inizio appuntamenti previsto per le ore 21.30). Le serate, a ingresso libero, saranno condotte da Federica Peluffo. "Il festival vuole promuovere questa bellissima città dell'area vestina, che vanta una grande storia - commenta Piero Mazzocchetti - Partiremo con una particolare serata di cabaret in compagnia di Martufello, un artista che ci piace particolarmente perché, oltre a essere un amico, riesce sempre a far ridere con classe. L'appuntamento sarà aperto da Crytical, al secolo Francesco Paone, il nostro talento di Montesilvano (Pescara), tra i protagonisti di 'Amici di Maria De Filippi'', che ha aperto di recente anche il concerto di Clementino proprio nella sua città. Ci sarà anche un altro ospite, il rapper Tripo, un giovane emergente di Loreto Aprutino".

Sabato 10 agosto sarà la volta di Piero Mazzocchetti, che porterà a Loreto Aprutino il suo 'That's amore': un viaggio in oltre ottant'anni di musica italiana e internazionale, da Modugno a Sinatra, da Dean Martin a classici della canzone napoletana, passando per 'Schiavo d'amore' - brano con cui il tenore si è classificato al terzo posto al Festival di Sanremo 2007 - e 'L'eternità' - canzone con cui ha vinto tre dischi d'oro in Germania -, per omaggi alla lirica e a compositori della musica da film, fino ad arrivare ai nostri giorni. Spazio, poi, ai talenti del territorio.

La serata conclusiva dell'11 agosto vedrà esibirsi i concorrenti dell'ultima edizione di 'Dreams Talenti d'Abruzzo - Senior', programma ideato e condotto da Federica Peluffo con Piero Mazzocchetti, in onda su Rete8. Madrina e ospite dell'appuntamento sarà Katia Ricciarelli, soprano e attrice.





