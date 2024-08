Il Papa nomina mons. D'Angelo nuovo vescovo dell'Aquila

Il Papa ha nominato nuovo arcivescovo dell'Aquila mons. Antonio D'Angelo, finora arcivescovo coadiutore della medesima arcidiocesi. Mons.

D'Angelo prende il posto del card. Giuseppe Petrocchi. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

"Papa Francesco ha accettato la richiesta del Card. Petrocchi di anticipare di pochi giorni la conclusione del suo ministero di Ordinario a L'Aquila - si legge in una nota dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni sociali dell'Aquila - Tale richiesta è motivata dall'esigenza di consentire al Coadiutore, Mons. D'Angelo, di gestire fin dai primi di agosto l'organizzazione della Perdonanza, con piena titolarità canonica e civile, poiché tale celebrazione, ecclesiale e sociale, riveste, quest'anno, una particolare rilevanza: sia per effetto della Bolla 'Spes non confundit', come anche per l'imminenza del Giubileo 2025".

"Accogliendo con viva cordialità l'invito che gli ha rivolto il Coadiutore, Mons. D'Angelo, il Card. Petrocchi - si legge ancora, tra l'altro, nella nota - è lieto di presiedere il rito di Apertura della Porta Santa del 2024: con tale celebrazione potrà anche salutare la Comunità ecclesiale e civile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA