'Cinema sotto le stelle' rassegna gratuita film per famiglie

"Un ponte che unisce "I Cantieri dell'immaginario" e la '"Perdonanza Celestiniana", la rassegna di Cinema Sotto le Stelle che torna all'Aquila per il settimo anno", così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi ha presentato stamane all'Aquila, nella sede del Comune, la rassegna cinematografica intitolata ad Aquino Reato, storico protezionista del Capoluogo. "Cinema per famiglie, per consentire di godere delle serate aquilane a grandi e piccini. Portiamo la versione 2.0 della rassegna come accadeva a piazza del Teatro", conclude il Sindaco. Dall'8 al 13 agosto e dal 16 al 21 agosto, ogni sera alle 21, ingresso libero sulla scalinata di San Bernardino, per vedere i film in cartellone. 8 agosto Il Gatto con gli stivali 2, 9 agosto I Peggiori giorni, 10 agosto Mrs Doubtifire. 11 agosto Jojo Rabbit, 12 agosto Big Hero, 16 agosto La storia infinita. 17 agosto Siccità, 18 agosto Campioni, 19 agosto Chi ha incastrato Roger Rabbit, 20 agosto Grazie Ragazzi, 21 Jumanji. La rassegna è organizzata da Marco Reato, figlio di Aquino, presente alla presentazione della rassegna. "Ho preso questo impegno con la città di portare avanti la rassegna per le famiglie. Ho ancora la mente ferma a piazza del Teatro, strapiena, gremitissima e sono felice per la città e sono felice di ricordare mio padre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA