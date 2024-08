Arte, Annalisa Faieta vince il premio 'San Liberatore a Maiella'

Si è conclusa con una cerimonia di premiazione all'interno dell'abbazia benedettina di San Liberatore a Maiella a Serramonacesca (Pescara) la prima edizione del Premio d'Arte e Cultura dedicato a opere pittoriche con tema il monumento nazionale, simbolo del paese, risalente ai primi decenni dell'XI secolo. Obiettivo dell'iniziativa, ideata dall'Amministrazione comunale e organizzata dai soci della Proloco di Serramonacesca, è la valorizzazione dei tesori storici e architettonici. In mostra, nello scorso weekend, le 56 opere in gara proposte da artisti provenienti da ogni parte d'Italia; i moltissimi visitatori hanno apprezzato qualità e bellezza dei dipinti nonché l'allestimento all'interno del complesso monumentale di San Liberatore a Maiella.

Al primo posto si è classificata l'artista pescarese Annalisa Faieta, secondo classificato il molisano Carmine Antonio Mazziale, terza Rosamaria Brandimarte di Turrivalignani (Pescara). Per la categoria giovani ha conquistato il premio la diciannovenne Gabriela Camelia Panait di Civitaquana (Pescara).

La giuria, composta da Giuliano Centrodi, Coleen Corradi Branningan, Domenico Ramundi, Valeria Ronzitti, Giampietro Verna e Gabriele Vitacolonna, ha inoltre assegnato "Menzioni Speciali" alle opere realizzate da Barbara Kamfer Regula, Lauro Potenza e Claudia Rapposelli.

Il Comune e la Proloco di Serramonacesca già proiettano lo sguardo all'organizzazione della seconda edizione nello splendido angolo tra natura e arte alle pendici della Maiella.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA