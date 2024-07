Terme di Caramanico, il 16 ottobre sesta asta per la vendita

Prenderà il via il prossimo 16 ottobre, alle ore 12, tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, la procedura di vendita competitiva telematica delle Terme di Caramanico. Si tratta della sesta asta per la vendita della struttura. Ne danno notizia i curatori fallimentari Michele Pomponio e Carlo Del Torto, dopo il fallimento della Società delle Terme srl dichiarato dal Tribunale di Pescara con sentenza del 19 ottobre 2021.

Per il primo lotto, cioè il complesso termale alberghiero adiacente l'area protetta Valle dell'Orfento, il prezzo base è di 5.215.890,36 euro, mentre l'offerta minima è di 4.694.301,33 euro, con rilancio minimo di gara di 50mila euro. Per il secondo lotto, cioè il centro benessere in località Santa Croce, il prezzo base è di 7.074.088,35, mentre l'offerta minima è di 6.366.679,52 euro, con rilancio minimo di gara di 50mila euro.

"Gli interessati all'acquisto, escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - si legge nell'avviso a firma dei curatori fallimentari - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma www.astetelematiche.it entro le ore 12:00 del giorno 15/10/2024 (antecedente a quello della udienza di vendita)".



