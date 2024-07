Rinnovabili US Wind, controllata da Renexia, promossa in Usa

US Wind, società americana controllata da Renexia, sodalizio del gruppo industriale abruzzese Toto specializzato nello sviluppo e nella gestione di impianti da fonti rinnovabili, ha ottenuto dal Boem, l'agenzia federale americana che si occupa del permitting per i progetti eolici offshore, una notifica per la conclusione della revisione della Eia (equivalente allo Studio di impatto ambientale in Italia) per il parco eolico offshore al largo delle coste del Maryland, con un potenziale fino a 2,2 gigawatt di potenza. Lo comunica con una nota la stessa Renexia.

"E' un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione del progetto - dichiara Riccardo Toto, presidente di US Wind e General Manager di Renexia - Per noi è la conferma della sostenibilità ambientale di progetti eolici di grandi dimensioni situati lontano dalla costa, un modello produttivo che stiamo cercando di replicare in Italia con la tecnologia floating". In riferimento al territorio italiano, Riccardo Toto sottolinea che "anche per Med Wind, il progetto al largo delle coste siciliane, auspichiamo di poter presto ottenere una valutazione favorevole". Il Final Environmental Impact Statement del BOEM è un'importante pietra miliare nel processo autorizzativo, che indica che i piani dell'azienda hanno quasi ultimato il processo di revisione federale. Il prossimo passo sarà l'emissione da parte del BOEM di un Record of Decision (ROD), previsto per settembre 2024. Le altre agenzie federali e statali coinvolte dovrebbero prendere decisioni favorevoli entro la fine del 2024. Grazie all'esperienza maturata con la controllata US Wind sulla costa orientale degli Stati Uniti nel campo dell'eolico offshore, il Gruppo ha introdotto in Italia un approccio da first mover, fondato su analisi di eco-compatibilità e sulla condivisione dei progetti con le comunità interessate, nel pieno rispetto dell'ambiente e nell'ottica di apportare le migliori soluzioni tecniche esistenti.



