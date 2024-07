Bcc Pratola ferma i tassi di interesse, mutui più leggeri

Mutui più leggeri per i prossimi sei mesi per i clienti della Banca di credito cooperativo di Pratola Peligna. Per rendere più sostenibili gli impegni che i cittadini hanno preso con la banca pratolana per l'acquisto della prima casa e per altre operazioni immobiliari, il consiglio direttivo ha deciso di andare incontro ai correntisti investendo circa 700/800 mila euro nel settore per tenere fermi i tassi di interesse. Si tratta di un notevole sforzo economico fatto dall'istituto di credito del territorio per garantire più ossigeno ai correntisti. "Con lo scopo di contribuire alla messa in sicurezza degli impegni dei nostri clienti, la BCC di Pratola Peligna, per i prossimi mesi, applicherà un CAP al mutuo ipotecario a tasso variabile" spiega il presidente della Banca pratolana Alessandro Margiotta. "La misura dimostra che siamo la Banca che serve il territorio e con la conferma del taglio alla rata del mutuo la Bcc mostra l'intento di essere differente e di sostenere le famiglie in questa particolare congiuntura. Con la precisazione che terminato il periodo di applicazione del CAP (primo agosto - 31 dicembre 2024) il rapporto di mutuo tornerà ad essere regolato alle condizioni contrattuali a suo tempo stabilite e che quindi l'intervento non costituisce modifica contrattuale".





