64/a 'Rassegna Ovini', 7mila capi salgono a Campo Imperatore

Con l'arrivo di settemila capi di bestiame il 4 e il 5 agosto a Fonte Macina, a Campo Imperatore (L'Aquila) si celebrerà la 64/a edizione della Rassegna Ovini.

Il calendario dell'evento è stato presentato oggi all'Aquila dalla presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, Antonella Ballone, e dal vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente.

"La Rassegna Ovini è un tassello fondamentale per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze agropastorali. La pastorizia rappresenta una parte vitale della nostra identità e un motore trainante dell'economia montana.

Sostenere e valorizzare questa tradizione significa tutelare un patrimonio prezioso e offrire ai visitatori un'esperienza unica, tra natura incontaminata e sapori autentici" così Antonella Ballone.

"Come Regione Abruzzo stiamo sostenendo il settore riservando particolare attenzione e vicinanza ai nostri pastori - ha detto Imprudente - La Rassegna rappresenta un'occasione speciale per creare un ponte tra allevatori, produttori e consumatori e per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio e la grande vitalità della nostra economia agropastorale. Eventi come questo sono fondamentali per promuovere e valorizzare le eccellenze gastronomiche locali, sostenendo al contempo le comunità rurali che vi dedicano impegno e passione. Oltre a celebrare la tradizione - conclude Imprudente - la manifestazione rappresenta un'importante vetrina per il futuro del settore". Domenica 4 agosto circa settemila capi di bestiame sfileranno al tramonto dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere.

Lunedì 5 a Campo Imperatore stand per degustare le tipicità gastronomiche dell'entroterra abruzzese: salumi, conserve, tartufi, miele, legumi, birre artigianali, oltre a scoprire i migliori prodotti caseari vincitori della 23/a edizione del Concorso dei formaggi ovini e caprini.



