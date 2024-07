Emozioni in Musica a Roseto con Britti, Gazzè e Grignani

Alex Britti, Max Gazzè con l'Orchestra Popolare del Saltarello e Gianluca Grignani saranno i protagonisti della nona edizione di 'Emozioni in Musica', il festival che dal 2014 ha attirato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) migliaia di spettatori, accogliendo negli anni grandi nomi della produzione musicale nazionale come quelli di Patty Pravo, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Stadio, Francesco Gabbani, Al Bano ed altri ancora.

La manifestazione è in programma dal 5 al 7 agosto prossimi (a partire dalle 21) nell'ormai consueta location dello stadio "Fonte dell'Olmo", che per il terzo anno consecutivo ospiterà la tre giorni organizzata dall'associazione musicale 'Le Ombre' in co-progettazione col Comune di Roseto. La direzione artistica è sempre affidata al musicista Morgan Fascioli, che si avvarrà del prezioso contributo di uno staff esperto e collaudato. A presentare l'iniziativa sono stati il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, l'assessore al Turismo Annalisa D'Elpidio, la consigliera comunale Simona Di Felice, il presidente de 'Le Ombre' Silvio Brocco e lo stesso direttore artistico Fascioli.

Britti aprirà il festival lunedì 5 agosto in una data del suo 'Alex Britti Live 2024', che lo vedrà in giro per l'Italia nelle principali arene, piazze e festival estivi, con l'evento finale del 18 ottobre "a casa sua", al Palazzo dello Sport di Roma.

Britti riproporrà il meglio del suo repertorio e i brani più recenti, tutti scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

Max Gazzè sarà invece allo stadio 'Fonte dell'Olmo' martedì 6 con 'Musicae Loci', un progetto culturale legato al territorio abruzzese ed alla sua tradizione musicale; al suo fianco, un'eccellenza regionale come l'Orchestra Popolare del Saltarello, formata da 15 rinomati musicisti e 6 ballerini, diretta dal teramano Danilo Di Paolonicola.

Gianluca Grignani chiuderà il festival mercoledì 7 con una tappa di 'Residui di rock'n'roll" - Summer 2024', il tour che lo sta portando in giro per l'Italia, con performance caratterizzate da improvvisazioni, fuori programma e soprattutto tanta buona musica.



