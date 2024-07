Teatro D'Annunzio chiuso, concerto De André cambia sede e data

Era in programma sabato prossimo, 3 agosto, a Pescara, il concerto di Cristiano De André nell'ambito del "De André #DeAndré - Best Of Live Tour", tanto che fino a ieri era in corso la vendita dei biglietti sulle piattaforme online, ma a causa dell'inagibilità del Teatro D'Annunzio, chiuso da marzo scorso per interventi di adeguamento sismico, il capoluogo adriatico perderà l'appuntamento. Una nuova data è prevista a Teramo in Piazza Martiri il prossimo 9 settembre alle 21:00, all'interno di "Teramo Natura Indomita", cartellone degli eventi estivi della città, come annunciato oggi dagli organizzatori.

"I biglietti per il live del 3 agosto sono rimborsabili tramite il circuito d'acquisto. I biglietti della nuova data saranno disponibili dalle 14:00 di domani, martedì 30 luglio, sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets" informa una nota dell'agenzia Best Eventi.

"Con "De André #DeAndré - Best Of Live Tour", Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porta sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insuperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore, ma abile polistrumentista, suona la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA