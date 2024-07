Sit in alunni e docenti per nuova sede liceo Scientifico Chieti

Circa 120 fra alunni, genitori e docenti del liceo scientifico 'Masci' di Chieti hanno dato vita ad un sit-in dinanzi alla nuova sede della scuola, realizzata nell'ex caserma Berardi nell'ambito di un accordo di programma firmato nel 2016, e che non è stata ancora trasferita alla Provincia di Chieti. Il 'Masci', che ha oltre cento anni di vita, conta 800 alunni.

"Abbiamo fatto questa manifestazione per sensibilizzare l'opinione pubblica che, ad un mese dalle lezioni, non ancora viene formalizzato il passaggio di quella scuola ormai pronta per il Liceo Scientifico, al liceo scientifico stesso, che da più di dieci anni si sta sobbarcando tanti disagi e fastidi per i ragazzi, i professori e tutte le componenti scolastiche, fra le tre sedi del Seminario, di via Vernia e di Chieti Scalo - ha detto Maurizio Tucci, vice presidente del Consiglio di Istituto, presente alla manifestazione. Abbiamo fatto questi sacrifici con la promessa che sarebbe stata consegnata una scuola nuova, in tempi relativamente stretti: sono passati dieci anni, la scuola è pronta, ci sono le scritte ma manca la formalizzazione. Noi vogliamo una risposta certa, in tempi brevi, soprattutto sulle promesse fatte nel 2016 con l'accordo di programma. La preside - ha evidenziato ancora Tucci - l'anno scorso ha fatto un sopralluogo in cantiere e ed ha fatto delle raccomandazioni per migliorare alcuni aspetti per la comunità scolastica che sono stati realizzati su suo suggerimento: adesso è tutto pronto, manca solo che qualcuno dica potete andare".



