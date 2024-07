Linee telefoniche e internet in tilt, file ai Cup della Asl 1

Linee telefoniche e portali informatici in tilt, da questa mattina, in tutti i presidi e gli uffici della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila. A fare i conti con i disservizi sono stati numerosi utenti che si sono recati nei Cup, i centri unici di prenotazione, e negli ospedali dell'azienda sanitaria. Il blocco della linea telefonica e informatica ha causato rallentamenti nell'erogazione dei servizi. Al momento restano sconosciute le cause del disservizio. Secondo la Asl, che esclude per ora un nuovo attacco hacker, la situazione potrebbe dipendere da un cavo della fibra ottica tranciato nel corso di alcuni lavori. Sono comunque in corso le operazioni per il ripristino del servizio.





